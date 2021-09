Fridays for Future Klima-Aktivisten wollen kurz vor der Bundestagswahl weltweit streiken

Die Organisation Fridays for Future ruft für den 24. September zum globalen Klimastreik auf. Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten die Bevölkerung weltweit für mehr Klimaschutz mobilisieren und Druck auf politische Entscheidungsträger üben, wie Fridays for Future Deutschland am Montag vor der offiziellen Verkündung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte.