Friedrich Merz: Merz kritisiert Merkel für schwache Klimapolitik

Merz plädierte zudem dafür, die bestehenden Russland-Sanktionen trotz der Kritik ostdeutscher CDU-Politiker beizubehalten. „Der Westen kann die andauernden Aggressionen Russlands nicht einfach hinnehmen“, so Merz.



Auf die Frage nach einem Ministerjob in einer möglichen neuen Bundesregierung sagte er: „Darüber mache ich mir Gedanken, falls es so weit kommt.“ Mit der Frage nach einem möglichen neuen Parteivorsitzenden nach den Landtagswahlen im Osten beschäftige er sich „ derzeit nicht. Und ich möchte nach wie vor, dass Frau Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende Erfolg hat.“



