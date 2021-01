Friedrich Merz und sein Vermögen Kann ein Millionär Kanzler werden?

In den USA wirkt der Umgang mit Geld weniger verkrampft. Präsidentschaftskandidaten müssen dort sogar Millionär sein oder zumindest Spenden in Millionenhöhe einsammeln, um ihren Wahlkampf überhaupt finanzieren zu können. Sind Amerikaner weniger neidisch?

Das ist auch so ein Klischee, dass Amerikaner angeblich keinen Neid kennen. Das kann ich aber nicht bestätigen von den wissenschaftlichen Daten. Risikoaffiner sind Amerikaner allerdings, wie beispielsweise Studien mit Investmentbankern zeigen, unter denen die Deutschen eher zur Zurückhaltung tendieren. Das hat aber auch historische Gründe, dieses Frontier-Verhalten, das in den Westernfilmen so gerne bedient wird: Der Amerikaner, der sich mit dem Gewehr in der Fellmütze in den Wald schlägt, immer auf der Suche nach dem nächsten Stück Land, das es zu erobern gibt. Ein Beamtentum wie in Deutschland gibt es in den USA dagegen nicht.