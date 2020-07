Friedrichshafen Und der Oberbürgermeister behält doch Recht…

Wie kam es, dass die Stadt Eigentümer des größten Unternehmens am Ort wurde?

Graf Zeppelin selbst verfügte, dass das Vermögen der Zeppelin Stiftung an die Stadt Friedrichshafen fallen soll, wenn der Betrieb von Berufsschifffahrt nicht mehr möglich ist. Das war 1947 der Fall, die Stiftung wurde daher an die Stadt übertragen. So wurde die Zeppelin Stiftung zum Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen. Dabei war der Graf auf der anderen Seite des Sees in Konstanz geboren. Seine Vision war, vom See aus Luftschiffe starten zu lassen, doch die Konstanzer haben ihm kein Grundstück am See gegeben. Dann war es der württembergische König, der ihm am westlichen Stadtrand seiner Sommerresidenz Friedrichshafen ein Grundstück gab. Und dort fand dann auch der legendäre Erstflug statt. Dass der Konstanzer in Friedrichshafen sesshaft wurde, war also die glückliche Fügung. Hier hat er auch alle seine Unternehmen gegründet. So erklärt sich, dass wir mitten in der Stadt Industriebetriebe haben. Der Luftschiffbau damals war die Keimzelle.