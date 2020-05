Friseure, Schulen, Handel Deutschland lockert weiter, aber viele sind enttäuscht

Was die Länder sagen



In der Beratung wollen Bundesländer laut einem „Bild“-Bericht eine Lockerung des Kontaktverbots durchsetzen. In einer vorbereitenden Telefonkonferenz der Staatskanzleichefs habe es geheißen, dass Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen wieder erlaubt sein könnten - so wie bereits ab diesem Montag in Sachsen-Anhalt, berichtet die Zeitung (Online). Bisher gilt eine Begrenzung auf zwei Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), derzeitig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte in der ARD-Sendung „Anne Will“ am Sonntagabend auf die Frage nach dieser Ausweitung: „Davon weiß ich nichts.“ Und: „Geredet wird viel.“