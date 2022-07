Früherer Chef-Statistiker Griechenlands Wenn wegen der Wahrheit Gefängnis droht

So lange Georgiou sein Vorgehen in der angesehen griechischen Tageszeitung „Kathimerini“ nicht öffentlich bereut, muss er einen Tagessatz von 200 Euro begleichen. Georgiou will sich für die Wahrheit allerdings nicht entschuldigen und riskiert nun die Pfändung seines Besitzes. Er hofft, dass das oberste griechische Gericht den Fall neu verhandeln lässt. Das politische Klima sei weniger aufgeheizt in diesen Tagen, sagt er. Mit Hilfe von Anwälten, die pro bono arbeiten, kämpft er für seine Rehabilitierung.