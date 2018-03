Frühjahrs-Konferenz: CDU-Innenpolitiker wollen Präventivhaft für islamistische Gefährder

GöttingenIslamistische Gefährder sollten nach Auffassung von Unions-Innenpolitikern künftig bundesweit vorbeugend inhaftiert werden können. „Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, um Gefährder präventiv aus dem Verkehr ziehen zu können“, sagte der Vorsitzende der Konferenz der CDU/CSU-Innenexperten aus Bund und Ländern, Thomas Blenke, am Samstag in Göttingen. Bisher gebe es diese Möglichkeit nur in Bayern. In den anderen Ländern müssten Gefährder rund um die Uhr observiert werden, sagte Blenke, der CDU-Vizefraktionschef in Baden-Württemberg ist. Dafür brauche man 20 bis 30 Beamte pro Person.