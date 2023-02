Frühjahrsgutachten der Immobilienbranche „Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir ein Wohnungsdebakel 2025 nicht mehr abwenden können“

1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine seien geschätzt seit Kriegsbeginn vor einem Jahr nach Deutschland gekommen, heißt es im Gutachten. Das habe zu einer Nachfrage für zusätzlich rund 200.000 Wohnungen geführt. Dem stehe gegenüber, dass weniger Neubau genehmigt werde als nötig. 2022 seien hier fünf Jahre Stagnation vorangegangen, im Vorjahr seien dann wohl nur noch rund 364.000 Wohnungen zum Bau genehmigt worden. 2021 waren es immerhin noch 380.000. Der tatsächliche Neubau liegt niedriger als die Zahl der Genehmigungen: 2021 waren es ganze 293.500 neugebaute Einheiten. Das ist deutlich weniger als das Ziel der Bundesregierung, die jährlich 400.000 neue Einheiten bauen will.



Diese ungleiche Mischung lässt die Miet- und Kaufpreise steigen. Die Miete je Quadratmeter stieg 2022 dem Gutachten zufolge im Schnitt auf 9,10 Euro im Monat, 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. In den Großstädten, vor allem in Westdeutschland ging es noch steiler nach oben, um 5,9 Prozent auf 10,79 Euro im Schnitt je Monat und Quadratmeter. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen zogen 2022 um 7,8 Prozent an. Hier gab es jedoch in der zweiten Jahreshälfte einen Bruch, wegen steigender Zinsen sanken die Preise zwischen Juli und Dezember um 3,2 Prozent.