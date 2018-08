Führungsebene: Frauenquote im öffentlichen Sektor unter 30 Prozent

Der „Public Women-on-Board-Index“ von FidAR und der Zeppelin-Universität Friedrichshafen misst seit 2013 regelmäßig den Fortschritt beim Frauenanteil in den Spitzenpositionen der öffentlichen Unternehmen. An der Spitze der 424 untersuchten Fälle liegt das Bremer Naturerlebniszentrum Botanika GmbH mit einem Frauenanteil von 100 Prozent in den Aufsichtsgremien. Dem stehen 44 Unternehmen gegenüber, in denen diese Gremien ausschließlich mit Männern besetzt sind.

Die jüngsten Zahlen zeigen zudem, dass die weiblichen Führungskräfte vor allem in den obersten Spitzenpositionen unterrepräsentiert sind: In den Top-Managementorganen liegt der Frauenanteil bei 18,8 Prozent. Das ist zumindest ein besseres Ergebnis als 2017, als diese Quote lediglich bei 17,3 Prozent lag.