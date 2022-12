Führungsetagen Vorsicht beim Unternehmer-Bashing!

Sicher: Niemand darf offenkundiges Managementversagen oder gar Straftaten von Unternehmen schön reden. Es gibt in den Führungsetagen immer wieder auch Versager. Aber das ist nicht „die Wirtschaft“. Wir sollten nicht vergessen, dass nicht der Staat im Land für ökonomische Dynamik, Wohlstand und das Gros der Arbeitsplätze sorgt (auch wenn das viele gern hätten). Es ist die Privatwirtschaft, es sind tüchtige und innovative Unternehmer, bei denen die Work-Life-Balance nicht nur aus Life und Balance besteht. Gerade im Mittelstand und den vielen Familienunternehmen, wo der Chef (anders als angestellte Manager) in Krisen oft mit seinem Privatvermögen einspringt, ist das alte Selbstverständnis des „ehrbaren Kaufmanns“ noch verankert.



Es gibt in Deutschland aktuell 45,5 Millionen Erwerbstätige – und rund 40 Millionen arbeiten bei privaten Arbeitgebern. Deutsche Gewerbebetriebe zahlen pro Jahr rund 160 Milliarden Euro an Steuern. Und so ziemlich jede bahnbrechende Produktinnovation entsteht in einem Privatunternehmen; dass die Ministerialdirektoren einer Behörde mal etwas Wichtiges erfunden haben, ist nicht überliefert.