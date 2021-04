Führungsstile „Meistens setzt sich in solchen Situationen der autoritäre Typ durch“

Schimmert in Söders Beliebtheit auch eine Sehnsucht nach Komplexitätsreduktion durch?

Komplexitätsreduktion ist in der Öffentlichkeit absolut notwendig. Sie können nicht in jeder Rede ihre ganze Philosophie ausbreiten. Nehmen wir Corona: Man kann einzelne Fakten vernünftig erklären, aber die ganze Komplexität kann man nicht darstellen und sie lässt sich auch nicht durch die Zuhörer überprüfen. Dann kommt es nur darauf an, ob man glaubwürdig ist. Und ob man in der Vergangenheit Dinge gesagt, die so eingetreten sind oder eben nicht.



Mehr zum Thema: Laschet will. Söder will. Aber wen will die Wirtschaft? Bei der Frage, wer Kanzlerkandidat der Union werden sollte, legen sich erste Unternehmer fest.