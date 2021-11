Führungswechsel in der CDU Eine Frau für die Basis, einen Mann als General

Erst vor wenigen Tagen ist Friedrich Merz auf sie zugekommen, um mit ihr über den Posten der Generalsekretärin der CDU zu reden. „Ich habe schon etwas Bedenkzeit gebraucht“, sagt Christina Stumpf. Schließlich ist die Kommunalpolitikerin aus Waiblingen gerade erst als Novizin in den Bundestag eingezogen. Den Job als Generalsekretärin hat sie dann, auch mit Rücksicht auf ihren erst einjährigen Sohn, wie sie sagt, doch nicht angenommen, aber Merz bot ihr einen Kompromiss an: Christina Stumpf soll in seinem neuen Team stellvertretende Generalsekretärin der CDU werden. In der Satzung ist der Job zwar nicht vorgesehen, aber Merz will die Delegierten beim Parteitag am 21. Januar 2022 um eine entsprechende Ergänzung der Statuten bitten. In der CSU gibt es dieses Konstrukt bereits und Merz kann Hilfe gut gebrauchen, wie er sagt: „Wir wissen, was auf uns zukommt, das wird eine schwierige Arbeit“, versichert er mit Blick auf die Neuaufstellung der CDU. „Da müssen wir die Aufgaben auf viele Köpfe verteilen“.