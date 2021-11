„Für einen großen Wurf reicht es nicht“ Das sagen Wirtschaft und Verbände zum Koalitionsvertrag

In der Alterssicherung freut es mich, dass der Nachholfaktor in der Rentenformel noch vor der Rentenanpassung im kommenden Jahr wieder eingesetzt werden soll. Es ist allerdings ein Fehler, das gesetzliche Renteneintrittsalter sakrosankt zu erklären. Der notwendige Anpassungsbedarf wird damit in die nächste Legislaturperiode geschoben. Der Einstieg in die kapitalgedeckte Rente ist zu begrüßen, wird aber die große Stärkung des Sicherungsniveaus eher nicht bringen, es sei denn, ein großer öffentlich verantworteter Fonds käme zustande. In der Haushaltspolitik zeigt die Ampelkoalition ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse. Zur Regelgrenze der Schuldenbremse wird im Jahr 2023 zurückgekehrt.“