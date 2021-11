„Für einen großen Wurf reicht es nicht“ Das sagen Wirtschaft und Verbände zum Koalitionsvertrag

Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL):

„Der BGL begrüßt den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP außerordentlich. Er ist eine sehr gute Basis zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben der mittelständischen Transport- und Logistikwirtschaft und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Logistikstandortes Deutschland. Wichtige Eckpunkte des Vertrages greifen Forderungen des BGL-Fünf-Punkteplanes auf, wie etwa die Verbesserung der Kontrollen für faire Wettbewerbsbedingungen und bessere Arbeitsbedingungen in der Logistik, Bürokratieabbau und Modernisierung bei der Aus- und Weiterbildung, den Ausbau von sicheren Lkw-Stellplätzen und die Erleichterung der Genehmigungspraxis für Großraum- und Schwertransporte sowie eine CO2-Differenzierung bei der Lkw-Maut ohne Doppelbelastung durch den CO2-Preis.“



Lucas Guttenberg, Stellvertretender Direktor des Jacques-Delors-Zentrums in Berlin:

„Die Einigung ist eine gute Nachricht für Europa und die Euro-Zone. Sie öffnet die Tür für eine Anpassung der EU-Fiskalregeln an die neue Realität. Sie nennt die richtigen Ziele für eine solche Reform und vermeidet es, voreilig rote Linien zu ziehen. Jetzt liegt es am Rest der EU, die neue Regierung beim Wort zu nehmen.“