Für Euro-5-Diesel : Zunächst keine Fahrverbote in Stuttgart

In Stuttgart soll es einem Zeitungsbericht zufolge zunächst keine Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit Motoren der Euronorm 5 geben. Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg habe sich am Dienstag auf Eckpunkte für einen neuen Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt geeinigt, berichtete die "Stuttgarter Zeitung" am Mittwoch. Demnach werde es von 2019 an Fahrverbote für ältere Dieselautos bis zur Euronorm 4 geben, mit einer Übergangsregelung für die Anwohner und angemessenen Ausnahmen. Fahrverbote für Euro-5-Diesel sollen mit Maßnahmen wie einer neuen Busspur und weiteren Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr vermieden werden. Sollte bis Mitte 2019 nicht in Sicht sein, dass dadurch die Stickoxid-Grenzwerte eingehalten werden, werde der Luftreinhalteplan entsprechend den Vorgaben der Gerichte weiterentwickelt. Die Einigung solle am Mittwoch verkündet werden.