Funklöcher: Scheuer plant Ausbau des Mobilfunknetzes

In Deutschland sollen in den nächsten gut zwei Jahren rund eine halbe Million Haushalte zusätzlich an das moderne 4G-Mobilfunknetz angeschlossen werden. "Wir haben noch was draufgelegt zur bestehenden Vereinbarung", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Donnerstag nach einem Treffen mit den drei Mobilfunkbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland.. Abgestimmt wurde dies auch mit Kommunen und Ländern. Das bedeute beispielsweise, dass jetzt sofort etwa 1000 zusätzliche Mobilfunkmasten an Verkehrsknotenpunkten errichtet würden, sagte der CSU-Politiker.