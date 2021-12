Furcht vor Omikron-Welle Regierung plant schärfere Einschränkungen zum Jahresende

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante steht Deutschland vor weiteren Einschränkungen auch für Geimpfte. Einen bundesweiten Lockdown soll es vorerst nicht geben, wohl aber Kontaktbeschränkungen. Es sei erforderlich, „dass wir jetzt noch weitere Bereiche in den Blick nehmen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Rom.