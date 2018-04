Fusionen: Bundesrat will Veto gegen chinesische Übernahmen erleichtern

BerlinDer Bund soll die Übernahme wichtiger deutscher Unternehmen durch unerwünschte chinesische Investoren erschweren. Dazu haben die Länder die Große Koalition am Freitag im Bundesrat mehrheitlich aufgefordert – auch wenn China in dem bayerischen Antrag nicht ausdrücklich genannt ist. Dazu soll die so genannte Eingriffsschwelle in der Außenwirtschaftsordnung gesenkt werden.