G20-Erweiterung: Regierung sieht in G20-Erweiterung auch Schwäche der UN

Die Bundesregierung sieht in der Aufnahme der Afrikanischen Union (AU) in die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer auch eine Reaktion auf die Schwäche der Vereinten Nationen (UN). Die Tatsache, dass die G20 mit der AU-Aufnahme weltweit nun mehr als 100 Länder vertrete, entwerte die UN zwar nicht, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.