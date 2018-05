G20-Initiative: Scholz will Kampf gegen Steuerbetrug vorantreiben

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Kampf gegen Steueroasen und Steuerbetrug vorantreiben. „Wir müssen den Unternehmen und den Bürgern, die zuverlässig ihre Steuern zahlen, zeigen, dass Globalisierung kein Freibrief dafür ist, sich den Pflichten des Gemeinwesens zu entziehen“, sagte Scholz am Dienstag bei einem Kongress in Berlin.