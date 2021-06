G7-Vereinbarung: Großbritannien will Ausnahmen von globaler Mindeststeuer

Der britische Finanzminister Rishi Sunak dringt laut „Financial Times“ auf Ausnahmen für die in London ansässige Finanzbranche von der geplanten weltweiten Mindeststeuer. Die britische Regierung befürchte Nachteile für global agierende Banken mit Sitz in London, berichtete die Zeitung mit Verweis auf Informationen aus dem Umfeld der Verhandlungen. Sunak habe die Bedenken auch beim Treffen der Finanzminister der sieben führenden Industrienationen (G7) am vergangenen Wochenende angesprochen.