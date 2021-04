Gaia-X „Der Staat und Unternehmen machen sich erpressbar“

Also ein Mittelständler oder eine kleinere Behörde, die solche Spezialisten gar nicht im Haus haben, müssten sich deshalb nicht sorgen?

Nein. Wir bieten auch einen so genannten Managed Service an. Also wir betreiben die ownCloud für den Kunden in seiner Infrastruktur oder der Infrastruktur seiner Wahl. Das Ganze hat noch einen positiven Nebeneffekt: Sie müssen nicht entweder oder machen, also entweder OneDrive oder ownCloud. Sie können auch beides parallel betreiben. Was den Effekt hat, dass Sie zum Beispiel unsensible Daten, Daten ohne Personen-bezogene Informationen, weiterhin in OneDrive lagern können. Alles, was sensibel oder kritisch ist, das können Sie in der ownCloud verwalten. Für den Endnutzer macht es keinen Unterschied, wo die Daten liegen.