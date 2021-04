Gaia-X „Der Staat und Unternehmen machen sich erpressbar“

Kopiert man die Anforderungen aus der bestehenden Lizenz, weil man es gar nicht besser weiß? Weil in den Behörden womöglich keine oder zu wenig Experten sitzen?

Teilweise mit Sicherheit. Und es macht natürlich mehr Mühe, den Markt zu sondieren und zu schauen, was gibt es denn noch? In Unternehmen sieht es auch nicht viel besser aus. Die schielen auf die Behörden und sagen, wenn das Auswärtige Amt Microsoft nutzt, dann kann ich das doch auch. Das Thema Datenschutz muss in die Lastenhefte rein. Es reicht nicht, wenn der Hersteller behauptet, es sei alles in Ordnung. Qua Gesetz müsste eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht werden. Wenn das konsequent gemacht würde, dürfte keine Behörde Microsoft Office 365 oder Microsoft Teams verwenden. Jedenfalls nicht in der Kombination mit OneDrive.