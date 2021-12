Gamestop-Wahnsinn, Chipmangel und Cyberangriffe So verlief das Wirtschaftsjahr 2021

11. August: In Deutschland tritt eine Frauenquote in Chefetagen in Kraft. Bei großen Unternehmen, die börsennotiert und paritätisch mitbestimmt sind, soll ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau darunter sein. Die Regelung schließt in die seit vier Jahren geltende Frauenquote in Aufsichtsräten an.