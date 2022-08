Gas-Krise Regierung will Weg für den Einsatz von mehr Biogas freimachen

Die Bundesregierung will in der Gas-Krise das Potenzial von Biogas stärker nutzen. „Da sind wir dran“, kündigte Energie-Staatssekretär Patrick Graichen am Mittwoch an. Es solle mehr Biomasse verbrannt und vergast werden. Man werde in einer Novelle des Energie-Sicherungsgesetzes (Ensig) alle Hemmnisse wie Größenbegrenzung und Lagervorschriften abschaffen. „Da ist ein Potenzial.“ Die Größe sei derzeit noch nicht zu beziffern. Regierungskreisen zufolge ist es ohnehin auch aus anderen Gründen geplant, bereits im September das Ensig noch einmal zu reformieren.