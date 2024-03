Gas- und Strompreise Die Energiekrise brennt nach

Dass sich die Situation seit dem Energiepreisschock durch die russische Invasion in der Ukraine verbessert hat, zeigt sich auch an der Umlage für abschaltbare Lasten. Diese vergütete bis Ende 2023 unter anderem Industriebetriebe dafür, dass sie ihre Produktion drosseln, wenn zu wenig Strom im Netz ist. Ziel war es laut Netzbehörde, mit dieser sogenannten Abschaltleistung die Netzstabilität zu verbessern und damit eine höhere Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dies scheint nicht mehr notwendig zu sein.



Insgesamt, so macht Ifo-Experte Mier deutlich, könne man nicht sagen, dass die Preise zu stark politisch bestimmt würden: „Der Staat muss gewisse Einnahmen erzielen und Steuern mit Lenkungswirkung festlegen.“ Gerade bei den Marktregeln gebe es derzeit zu wenig Staat, diese müssten sich schneller an die sich seit Jahren und immer noch verändernden Marktbedingungen anpassen. Als Beispiel nennt er die Tatsache, dass sich die Notwendigkeit des Stromtransports von Schleswig-Holstein nach Bayern nicht in der Preisgestaltung widerspiegelt. Hier plädiert er für eine Aufteilung des Landes in zwei oder mehr Strompreiszonen.



Obwohl für den Verbraucher entscheidend ist, welche Zahl am Ende auf seiner Rechnung steht, verstellen Steuern und Abgaben den ungetrübten Blick auf die Marktsituation. Die entscheidende Messgröße ist und bleibt der Energiemarkt. Die Preise im Strom- und Gashandel haben zwar ihre zwischenzeitlichen Höchststände hinter sich gelassen.