Gasknappheit: Heizung runter, Arbeitsplätze retten

20 bis 22 Grad. Wenn wir solche Temperaturen irgendwann im März oder April zum ersten Mal in der Wettervorhersage hören, dann brechen die Frühlingsgefühle aus. Pullover werden höchstens noch über die Schultern gehängt, die Stadtparks sind plötzlich vom Geruch der Holzkohlegrills erfüllt. Wer kann, der hält sich draußen auf. Es ist warm – so warm, wie es laut Gesetz auch in unseren Wohnungen sein soll, und zwar das ganze Jahr.