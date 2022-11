Gaskrise „Not in my backyard“? Deutschland und das Fracking-Problem

Außerdem entspreche die Gasförderung in den USA nicht den in Deutschland geltenden Umweltstandards. Das deutsche Erdgas liegt in einer Tiefe von tausend bis fünftausend Metern, was eine sichere Förderung sicherstelle, da unser Grundwasser in Tiefen von maximal 300 Metern liege. Laut BGR ist das Grundwasser in tieferen Schichten fast überall für eine menschliche Nutzung ungeeignet, da es mit hohen Salzgehalten belastet ist und Schwermetalle sowie radioaktive Stoffe beinhaltet. In den USA wird hingegen teilweise in wenigen Hundert Metern Tiefe gefrackt, so Meschede, „Da zeigt sich der Konflikt, denn wir in Deutschland nehmen das Gas aus den USA gerne an“.