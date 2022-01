Gaskrise, Pandemie, Flutkatastrophe Schreibt die Friedensdividende ab. Sorgt endlich vor!

Ob Coronapandemie, Flutkatastrophe oder jetzt die besorgniserregend knappen Gasvorräte: Es ist die immer gleiche mangelhafte Vorsorge, mit der die politisch Verantwortlichen in diesem Land in die jüngsten Krisen gestolpert sind. Vor zwei Jahren fehlte es Bund und Ländern an jeglichen Vorräten für den Gesundheitsschutz – von Masken bis Medikamenten. Im Starkregen des vergangenen Sommers versagten Katastrophenschutzpläne und Kommunikationsnetze. Und genauso zeigt sich nun, dass es Deutschland an einem schlüssigen Konzept zur Sicherung einer mindestens grundlegenden Basisversorgung mit dem existenziellen Energieträger und Industrierohstoff Gas mangelt.