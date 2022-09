Gaskrise Regierung will spätestens im November über längere AKW-Laufzeit entscheiden

Die Bundesregierung will schon in wenigen Wochen die Entscheidung über eine längere Laufzeit der beiden süddeutschen Atomkraftwerke treffen. Eine Rechtsverordnung der Regierung zum Einsatz des AKW Isar II auch im Jahr 2023 müsse spätestens am 18. November dem Bundestag vorgelegt werden, heißt es im Gesetzentwurf zur Einsatzreserve, der der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Für das zweite AKW Neckarwestheim müsse dies bis zum 2. Dezember feststehen. Es gilt aber als sicher, dass die Entscheidung dann für beide AKW gleichzeitig getroffen wird.