Gasnetz Offenes Rennen um Deutschlands erstes Flüssiggas-Terminal

Die gute Eigenschaft von LNG: Es wird auf -163 Grad runtergekühlt, verliert damit um das 600-Fache an Volumen und kann so per Tanker, Lkw oder Bahn-Kesselwagen transportiert werden. Ein Nachteil: Das LNG muss danach „regasifiziert“ werden, also in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden, um es als Treibstoff zu verwenden oder in Gasnetze einzuspeisen.