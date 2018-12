Gaspipeline Im Interesse der Ukraine – Maas verteidigt Festhalten an Nord Stream 2

BerlineEin Rückzug Deutschlands aus dem Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 würde Bundesaußenminister Heiko Maas zufolge das Projekt nicht stoppen, aber Nachteile für die Ukraine mit sich bringen. Deutschland setze sich bei Russland für einen andauernden Gastransit durch die Ukraine ein, damit der Regierung in Kiew die Einnahmen dafür nicht verloren gingen, sagte Maas am Montag in Berlin.