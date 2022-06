Gasspeicher Rehden Durch diesen Coup verliert Putin ein gewichtiges Druckmittel

Habeck bezieht sich dabei auf das erst vor wenigen Wochen in Kraft getretene Gasspeichergesetz. Durch die Ministerverordnung, die gestern im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und heute in Kraft tritt, wird der Gasmarktverantwortliche, die in Ratingen ansässige Firma „Trading Hub Europe“ (THE), in die Lage versetzt, die Speicherkapazitäten zu befüllen. Die Speicherrechte des Gazprom-Mutterkonzerns Gazprom Germania seien zuvor gekündigt worden, hieß es. „Da die Speicherstände von Deutschlands größtem Gasspeicher in Rehden seit Monaten auf historischem Tief liegen, ist es notwendig, hier schnell zu handeln“, ließ sich Habeck in der Pressemitteilung zitieren.