Gast-Kommentar zu Lieferketten Die EU sollte weiter Medizinprodukte in Asien kaufen

Dr. Jan Cernicky ist bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zuständig für internationalen Handel und Wirtschaft. Er leitet zuvor die Auslandsbüros der Stiftung Kenia und Demokratische Republik Kongo.



Wer dieser Tage die Zeitungen aufschlägt, kommt nicht an dem Eindruck vorbei, die Coronapandemie habe langjährige Gewissheiten in Bezug auf den Freihandel umgekehrt: So verkündete Gesundheitsminister Jens Spahn Ende November, dass dezentrale Lager mit Gesundheitsgütern „made in Germany“ aufgebaut würden. Auf europäischer Ebene wird der schwammige Begriff der „strategischen Autonomie“ in verschiedensten Kontexten gebraucht. Binnenmarktkommissar Breton forderte Anfang Februar, dass Europa bis 2022 alle seine Impfstoffe selbst herstellen müsse.