Gastbeitrag: Das Thema Cyberkrieg ist jahrelang vernachlässigt worden

In der Abwehr der Cyber-Angriffe steht die Bundeswehr nicht allein. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sendet immer dringendere Alarmrufe an das ihr vorgesetzte Bundesinnenministerium. Nach Auskunft des BSI werden die IT-Netze des Bundes (also auch der Bundeswehr) täglich bis zu 1000 Mal von Hackern angegriffen. Und natürlich ist es im Regelfall kaum festzustellen, woher und von wem die Angriffe getätigt werden.