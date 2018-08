Gastbeitrag Eingriffe in die Marktwirtschaft sind nicht mehr tabu – zu Recht

Wir müssen jedoch erkennen, dass wir es im Falle China mit einem System zu tun haben, das sich nicht unbedingt weiter öffnet, sondern seinen eigenen Weg definiert – nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Politik. In einem systemischen Wettbewerb zwischen Marktwirtschaft und Staatskapitalismus müssen wir vielleicht einige unserer rein liberalen Vorstellungen revidieren und nicht weiter naiv am Ideal festhalten. Fast zwei Drittel (60 Prozent) der von uns befragten Kapitalmarktexperten sprechen sich für eine aktivere europäische Industriepolitik aus. Nur so könnten heimische Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und die Bürger vor den Folgen der Globalisierung und eines ungehemmten Handels geschützt werden. Insgesamt ist dieses Ergebnis ein Indiz für ein Umdenken in der Investment Community.