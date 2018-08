Gastbeitrag Eingriffe in die Marktwirtschaft sind nicht mehr tabu – zu Recht

Die Bundesregierung verstärkt ihre Abwehrhaltung gegenüber Investitionen staatlicher chinesischer Unternehmen in als kritisch geltenden Bereichen der deutschen Wirtschaft. Die Staatsbank KfW steigt beim ostdeutschen Stromautobahnbetreiber 50Hertz mit einem Anteil von 20 Prozent im Wert von knapp 1 Mrd. Euro ein und bootet dadurch den ebenfalls interessierten Staatskonzern State Grid of China Corporation aus. Und für den 1. August hatten Beobachter erstmals ein offizielles Veto durch das Bundeskabinett gegen den Verkauf des hoch spezialisierten westfälischen Werkzeugmaschinenbauers „Leifeld Metal Spinning“ an einen chinesischen Investor erwartet. Der Kaufinteressenten blies die Übernahme daraufhin offenbar ab. Das Familienunternehmen, das Töchter in China und den USA hat, sieht sich als weltweit führend bei hochfesten Stählen, die in der Luftfahrt, aber auch in der Rüstung eingesetzt werden.