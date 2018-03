Gastbeitrag von Hendrik Wüst: Mit dem Wirtschaftsministerium kann die CDU ihr Profil schärfen

Mit nicht allen liberalen oder christsozialen Erben Ludwig Erhards war die CDU glücklich. Erstmals seit 1966 können die Wirtschaftspolitiker gemeinsam mit einem Wirtschaftsminister aus ihren Reihen vermisste ordnungspolitische Akzente setzen. Das ist dringend nötig, weil es um wichtige Themen geht, die für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland entscheidend sind: Die notwendige Integration der Erneuerbaren in den Energiemarkt ist eine Operation am offenen Herzen des Wirtschaftsstandorts Deutschland.