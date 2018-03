Gastbeitrag: Warum der AfD-Erfolg endlich ist

Diese Formation treibt die Partei vor sich her, auch wenn sich ein Teil des Führungspersonals von Frauke Petry über Jörg Meuthen bis Leif-Erik Holm (Mecklenburg-Vorpommern) und Georg Pazderski in Berlin gemäßigt sieht. Die Folge ist ein erbitterter und kaum lösbarer Streit in der Führungsspitze wie in den Fraktionen, so besonders in Baden-Württemberg und absehbar auch in Mecklenburg-Vorpommern. Damit ist ein wesentliches Ziel, eine starke charismatische Führung einer starken Bewegungspartei nach dem Vorbild von Jörg Haider in Österreich zu entwickeln, für die Alternative nicht absehbar.