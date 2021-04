Gastbeitrag Wer Freihandelsabkommen blockiert, verhindert Wohlstand!

Im Januar 2021 kam es immerhin endlich zu einer Sachverständigenanhörung, bei der unter anderem der ehemalige SPD-Vorsitzende, Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel sich klar für eine rasche Ratifizierung aussprach. Gabriel hatte selbst nach anfänglicher Kritik dazu beigetragen, dass CETA das modernste Abkommen seiner Art ist – etwa durch die Einführung eines Handelsgerichtshofs statt der umstrittenen Schiedsgerichte. In der Anhörung zitierte er, welchen Eindruck Deutschland mit seiner Haltung zu CETA in anderen EU-Ländern vermittle: „Ihr Deutschen seid so reich und so fett, Ihr könnt es euch leisten, Exportabkommen zu stoppen.“