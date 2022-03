Gastkommentar Das Ende des deutschen Sonderwegs – endlich

Die Bundesregierung hat wie im Koalitionsvertrag angekündigt die Arbeit an der Nationalen Sicherheitsstrategie aufgenommen. Es wird die erste der Bundesrepublik Deutschland sein. Definition von Interessen, Anerkenntnis militärischer Macht als wichtiger Ordnungsfaktor in der internationalen Arena und entscheidende Stütze von Diplomatie – mit diesen andernorts selbstverständlichen Konzepten und Argumentationsmustern müssen auch wir unbefangen umzugehen lernen. Wir brauchen sie als Rüstzeug zur Orientierung in der Welt, wie sie nun einmal ist. Wir brauchen sie zur Verständigung über reale Bedrohungen mit unseren wichtigsten internationalen Partnern in der EU und in der Nato.



Lesen Sie auch: „Was die Bundeswehr jetzt braucht, liegt nicht fertig in den Lagern der Industrie“