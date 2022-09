Gasumlage 2022 gestoppt Zusatzabgabe kommt doch nicht: Alles Wichtige zum Ende der Gasumlage

Für die Einführung der Gasumlage sollte das deutsche Energiesicherungsgesetz angewandt werden. Auf Basis des Gesetzes sollte dann zum 1. Oktober eine Verordnung des Wirtschaftsministers folgen, in der die juristischen Einzelheiten benannt werden. Dem gegenüber hatte es allerdings immer wieder juristische Bedenken von Staats- und Verfassungsrechtlern gegenüber einer möglichen Gasumlage gegeben. Sie könnte den eigentlich geltenden Vertragsinhalten zwischen Versorgern und Endkunden widersprechen. Zwischenzeitlich gab es auch Stimmen aus Regierungskreisen, die die rechtliche Umsetzbarkeit der Gasumlage in Frage stellten. Zudem war rechtlich unklar, ob der angedachte Hauptprofiteur Uniper auch als Staatskonzern noch an der Umlage beteiligt werden dürfte.