Gasumlage 2022 gestoppt Zusatzabgabe kommt doch nicht: Alles Wichtige zum Ende der Gasumlage

Die Gasumlage war eine geplante Zusatzabgabe, die die Bundesregierung Ende Juli 2022 verkündet hat. Im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine steigt Deutschland schrittweise aus der Energieversorgung mit Gas aus Russland aus. Zudem hat der russische Energiekonzern Gazprom in den zurückliegenden Monaten mehrfach die Gaslieferungen an Deutschland gedrosselt. Die Energieversorger müssen oftmals andernorts Gas beziehen, was mitunter zu erheblichen Mehrkosten und Planungsunsicherheiten führt. Uniper als größter Gasversorger des Landes ist dadurch bereits in eine existenzbedrohliche Situation geraten und konnte sich eigenständig nicht mehr aus der finanziellen Misere retten.