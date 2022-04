Gazproms Gaslieferstopps Nach russischem Boykott fordert die Union Anpassungen des Notfallplans Gas

Angesichts der jüngsten Entwicklung um Russlands Gaslieferungen an Polen und Bulgarien hat auch die Bundesnetzagentur in Bonn betont, dass die Gasversorgung in Deutschland aktuell gesichert sei. „Wir beobachten die Lage genau. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet“, sagte ein Behördensprecher am Mittwochmorgen in Bonn. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte bereits vor Wochen eingeräumt, dass Deutschland wohl noch mindestens zwei Jahre lang auf russisches Gas angewiesen bleibe.