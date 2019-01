GDL-Chef Claus Weselsky: „Das System Eisenbahn funktioniert nicht mehr“

Wie soll das Bahnmanagement denn reagieren, wenn Lokführer kurzfristig nicht zum Dienst erscheinen?

Gegenfrage: Wieso soll das Betriebsrisiko des Unternehmens auf den Lokführer übertragen werden? Derzeit nimmt ein Disponent das Telefon in die Hand und fängt an, herumzutelefonieren. In Zukunft muss es wieder eine so genannte Sitzbereitschaft geben. Die wurde vor Jahren im Rahmen des Sparkurses bei der Bahn abgeschafft. Das sind Kollegen, die ganz normal zum Dienst kommen und flexibel dort eingesetzt werden, wo Lokführer ausfallen.