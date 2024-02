GDL, Verdi und Co. Befindet sich Deutschland wirklich im Dauerstreik?

Im internationalen Vergleich eher nicht. Wenn die arbeitskampfbedingten Ausfalltage pro 1000 Beschäftigte verglichen werden, liegt Deutschland laut WSI-Analyse im Mittelfeld. Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2021 seien in Deutschland jährlich 18 Arbeitstage pro 1000 Beschäftigten streikbedingt ausgefallen. In Belgien waren es 96 und in Frankreich 92. In Deutschland dürfen nur Gewerkschaften Streiks organisieren, und das auch nur für Forderungen, die in Tarifverträgen geregelt werden können. Politische Streiks wie in Frankreich gegen die Rentenreform sind in Deutschland verboten.