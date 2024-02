GDL Warum Weselsky bei der Deutschen Bahn so hart bleibt

Auf der einen Seite der Gewerkschaftschef, der sich in seinem letzten Jahr vor der Rente noch ein Denkmal setzen will. Weselsky sei ein „absolut schlauer Kopf“, sagt Berater Meyer. „Er darf sich nun nicht zu krawallig erweisen“, glaubt wiederum Schroeder, schließlich müsse er am Ende ein positives Ergebnis erringen. Und DB-Vorstand Seiler? Der wolle jetzt alles verhindern was geht, glauben Branchenkenner. Die Zeichen stehen also weiter auf Konflikt.