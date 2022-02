GdW-Chef zu KfW-Bauförderung „Es ist schon ein Ding, ein Programm so ungeschickt auslaufen zu lassen“

Jetzt akzeptiert die Regierung sie also doch, die letzten KfW-Förderanträge für energieeffizientes Bauen aus dem Januar. Das verkündete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag: Man wolle entgegen bisheriger Planungen diejenigen vom Förderstopp ausnehmen, die ihre Anträge noch vor dem 24. Januar eingereicht hatten. Es geht um Förderbeträge von bis zu sieben Milliarden Euro. Habeck will damit einen vorläufigen Schlussstrich unter die Debatte setzen, die Bauwillige wie Industrie für Tage in Aufruhr versetzt hatte. Kann ihm das gelingen? Für Axel Gedaschko, den Präsidenten des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, wird sich das Problem der Förderung für energetisches Bauen nicht so einfach lösen lassen.