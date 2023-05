Gebäudeenergiegesetz Ampel will Kompromisse beim Heizungsgesetz finden

Robert Habeck im intensiven Gespräch im Bundestag Bild: dpa Bild:

Die Gesetzespläne zu mehr Klimaschutz in Gebäuden haben in den vergangenen Wochen für reichlich Misstöne gesorgt – am Dienstag will die Ampel-Koalition Kompromisslinien beim Heizungsgesetz ausloten.