Gebäudeenergiegesetz Nichts gelernt, Herr Habeck?

Dass die FDP den Unmut der Bürger nutzt, um daraus politische Reibungsenergie zu ihren Gunsten zu produzieren – geschenkt: So funktioniert Politik, vor allem in einer Dreierkoalition, wo es in aller Regel immer 2:1 zulasten der Liberalen steht. Dass Habeck in dem weiteren Beratungsbedarf der FDP einen „Vertragsbruch“ zu erkennen glaubt, zeugt eher von seinem dünnen Nervenkostüm als von politischem Realismus.